Bitlis'te GAMER faaliyete girdi
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Bitlis'te GAMER faaliyete girdi

Bitlis'te GAMER faaliyete girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin birçok şehrinde olduğu gibi Bitlis'te de tamamlanan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) hizmete girdi.

Türkiye'nin birçok şehrinde olduğu gibi Bitlis'te de tamamlanan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) hizmete girdi.

Türkiye'deki 77'nci merkez olan Bitlis'teki GAMER, '112' koduyla tek telefon üzerinden hizmet verecek. Hizmete açılan merkezi ziyaret eden Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Sağlık Müdürü Koray Okur, AFAD İl Müdür Vekili Erdal Tunçtan ve ilgili kurum amirleri ile birlikte merkezi gezdi.

Vali Çağatay burada yetkililerden bilgi alarak çağrı merkezinde gelen çağrılara da cevap verdi. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 112'nin artık Türkiye'de tek numara haline geldiğini söyledi. Çağatay, "Şu an 112'nin açılışını gerçekleştiriyoruz. 112 artık Türkiye'de tek numara haline geldi. Daha önce acil hizmetlerin karşılandığı muhtelif numaralar vardı. 155, 156 ve 110 gibi. Bunların tamamı artık Türkiye'de tek numara halinde birleştirildi. 112 ile vatandaşların almış olduğu hizmetlerle ilgili yaşadıkları sıkıntıları tek bir numara ile ilgili kurumlara aktaracağız. Bunun çok ciddi bir şekilde katkısı olacak. Vatandaşlar herhangi bir sıkıntı yaşadığında, bazıları 'hangi kurumu arayacağım' diye zorlanıyordu. Trafik kazasıyla karşılaştığında yanlışlıkla itfaiyeyi arayabiliyordu. Hangi hizmeti alacağından emin olamıyordu. Bu durum; zaman, mal ve hatta can kaybına yol açabiliyordu. 112 ile tüm dertlerden kurtulmuş olacağız. Vatandaş 112'yi aradığında karşısına çıkan arkadaşımız trafik kazası dendiği anda şehir merkezi ise emniyet, kırsal kesim ise jandarmayı ve gerekirse itfaiye ve sağlığı yönlendirecektir. Çok büyük katkısı olacak. Bu merkez Türkiye'de 77'nci oldu. Güzel bir hizmet. Vatandaşlardan beklentimiz; ne olur gereksiz yere meşgul etmeyin. Hayırlı olmasını diliyorum. Devletimizi çok büyük hizmetler veriyor" dedi.

İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık ise "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bakanımızın emir ve talimatlarıyla yürütülen 81 ilde acil durumlarda tek bir numaralı dönemine taşıyacağımız önemli bir adımı da atmış bulunuyoruz. Haziran ayı sonunda tüm Türkiye'de 112'ler devreye girmiş olacak. Artık acil durumlarda emniyette, jandarmada, AFAD'da, itfaiyede, sağlık ve benzer kurumlarda vatandaşların ihtiyaç duyduğu anda tek bir numarada karşınıza çıkacak. 112'yi aradıklarında vatandaşlarımıza en seri şekilde hizmetler verilmiş olacak. Burada kurumlar arası çok ciddi bir koordinasyon görüyoruz. 15 yıldır bu proje yürütülüyordu. Son 5 yılda çok hızlı bir ivme kazandı. Yaklaşık 3 milyar lira harcanarak Türkiye geneli bu hizmetler yapıldı. Sadece binalardan ibaret değil. Çok ciddi bir yazılım alt yapısı var. Türkiye geneli bir kafa karışıklığına son veriyoruz. Profesyonel bir hizmet sağlayacağız. Türkiye geneli bin 500 kişi iş başı yaptı. Bitlis ilinde valimiz sağlıktan asayişe tüm olaylarda analiz yapabilecek" dedi. - BİTLİS

Bitlis'te GAMER faaliyete girdi
Bitlis'te GAMER faaliyete girdi
Bitlis'te GAMER faaliyete girdi
Bitlis'te GAMER faaliyete girdi
Bitlis'te GAMER faaliyete girdi
Bitlis'te GAMER faaliyete girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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