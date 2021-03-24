Bitlis'te fırtına çatıları uçurdu
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Bitlis'te fırtına çatıları uçurdu

24.03.2021 11:42 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:51
Bitlis'te fırtına çatıları uçurdu

Bitlis'te dün akşam saatlerinde başlayan fırtına çatıları uçurdu.

Bitlis'te dün akşam saatlerinde başlayan fırtına çatıları uçurdu.

Bitlis'te iki gündür aralıklarla yağan yağmur, gece saatlerinde yerini şiddetli rüzgara bırakırken, özellikle yüksek kesimlerde bulunan bazı binaların çatıları uçtu. Herhangi can kaybı ve yaralanmanın olmadığı Bitlis'te, elektrik direkleri, otobüs durakları ve iş yeri tabelaları da rüzgardan nasibini aldı.

Polis ve AFAD ekipleri, vatandaşları ve sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyarırken, Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ise yola düşen çatı parçalarını kaldırdı. - BİTLİS

Bitlis'te fırtına çatıları uçurdu
Bitlis'te fırtına çatıları uçurdu
Bitlis'te fırtına çatıları uçurdu
Bitlis'te fırtına çatıları uçurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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