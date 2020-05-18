Bitlis'te EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi
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Bitlis'te EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis'te EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi
18.05.2020 21:03 | Son Güncelleme: 18.05.2020 21:03

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Aşkar 2020-34' operasyonu düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde, toprağa gömülü 2 plastik bidon içinde 40 kilogram gübre, akü, 6 kesilmi tüp başı, 50 metrekara naylon, 1 sırt çantası, 2 çift mekap ayakkabı, 5 metre bel kuşağı, 50 kilogramlık 2 plastik kova, cam kavanoz, 2 diş macunu, 20 hap, sabun, 21 kilogram çeşitli gıda malzemesi  ve 4 paket maya ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile olay yerinde kontrollü bir şekilde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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