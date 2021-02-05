Bitlis'te evden para ve kol saati çalan şüpheli yakalandı

Bitlis'te bir evden 800 lira para ile kol saati çalan kişi gözaltına alındı.

Bitlis'te bir evden 800 lira para ile kol saati çalan kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi görevlileri, 27 Ocak'ta bir evden 800 lira ile kol saati çalınmasının ardından çalışma başlattı.

Ekiplerce yürütülen incelemeler sonucu evden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli S.A., dün gözaltına alındı.

Gözaltına alınan S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş