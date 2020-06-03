Bitlis'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi
Bitlis'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.
03.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:39
Bitlis'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bitlis kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi" denildi. - BİTLİS
Kaynak: İHA