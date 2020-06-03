Bitlis'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi Bitlis'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.

Bitlis'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bitlis kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA