Bitlis'te eş zamanlı FETÖ operasyonu: 8 gözaltı - Haberler
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Bitlis'te eş zamanlı FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bitlis'te eş zamanlı FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Bitlis merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda FETÖ/PDY üyesi 8 şüpheli şahıs yakalandı.

BİTLİS (İHA) - Bitlis merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda FETÖ/PDY üyesi 8 şüpheli şahıs yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz merkezli operasyonda Bitlis'te 7, Giresun'da 1 ve Kahramanmaraş'ta 1 olmak üzere kamu çalışanlarının da bulunduğu toplam 9 şüpheliden 8'i yakalanmışlardır. Kahramanmaraş ilinde bulunan 1 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Terörle mücadele kapsamında operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

(Vahit Olcay-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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