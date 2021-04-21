Bitlis'te eroin ele geçirildi
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Bitlis'te eroin ele geçirildi

Bitlis'te eroin ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bitlisin Tatvan ilçesinde durumundan şüphelenen 2 şahsın üst aramalarında eroin maddesi ele geçirildi.

Bitlisin Tatvan ilçesinde durumundan şüphelenen 2 şahsın üst aramalarında eroin maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan'da E.Ö ve M.E isimli şahsıların üzerlerinden 15,58 ve 0,99 gram eroinin ele geçirildiği bildirildİ. Açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğimizce, Tatvan'da durumundan şüphelenilerek durdurulan E.Ö. ve M.E.isimli şüphelilerin yapılan üst aramasında, E.Ö. isimli şüphelinin üst aramasında, 2 parça halinde toplam daralı ağırlığı 15,58 gram eroin maddesi, M.E.isimli şüphelinin üst aramasında, daralı ağırlığı 0,99 gram Eroin maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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