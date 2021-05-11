Bitlis'te emniyet ekiplerinin kısıtlama denetimleri devam ediyor
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Bitlis'te emniyet ekiplerinin kısıtlama denetimleri devam ediyor

Bitlis'te emniyet ekiplerinin kısıtlama denetimleri devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bitlis'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında denetimler devam ediyor.

Bitlis'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında denetimler devam ediyor.

Kent genelinde Bitlisli vatandaşların genel olarak kısıtlamaya uyduğu görülürken, yasak 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Bitlis'te sokaklar sessizliğini korurken, emniyet ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Kısıtlamaya uyan vatandaşların ihtiyaçlarını almak için market ve fırınlara gittikleri görüldü. Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, il merkezinde en işlek yollarda ve mahallerde denetimlerini sürdürerek maske mesafe ve temizlik konusunda da uyarlar yapıyor. - BİTLİS

Bitlis'te emniyet ekiplerinin kısıtlama denetimleri devam ediyor
Bitlis'te emniyet ekiplerinin kısıtlama denetimleri devam ediyor
Bitlis'te emniyet ekiplerinin kısıtlama denetimleri devam ediyor
Bitlis'te emniyet ekiplerinin kısıtlama denetimleri devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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