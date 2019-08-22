Bitlis'te emekli olan personele veda yemeği

22.08.2019 14:24

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, belediyeden emekli olan Kasım Melek için düzenlenen veda yemeğine katıldı.

İtfaiye müdürlüğünde görev yapan Melek için arkadaşları veda programı düzenledi.

İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde verilen yemeğe katılan Vali Çağatay ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Melek'e sağlıklı ve huzulurlu bir emeklilik geçirmesini diledi.

Kaynak: AA