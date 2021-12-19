Bitlis'te elektrik arızası tamirine giderken karda mahsur kalan VEDAŞ ekibi kurtarıldı - Haberler
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Bitlis'te elektrik arızası tamirine giderken karda mahsur kalan VEDAŞ ekibi kurtarıldı

Bitlis'te elektrik arızası tamirine giderken karda mahsur kalan VEDAŞ ekibi kurtarıldı
AA / Serdar Adıyaman - Haberler | Güncel

Bitlis'in Ahlat ilçesinde elektrik arızasına müdahale etmeye giderken yolda mahsur kalan Van Gölü Elektrik Dağıtım ve Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekibi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde elektrik arızasına müdahale etmeye giderken yolda mahsur kalan Van Gölü Elektrik Dağıtım ve Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekibi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Otluyazı köyü yakınlarındaki elektrik arızasına müdahale etmeye giden 3 kişilik VEDAŞ ekibi, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

VEDAŞ ekibi, haber verilmesi üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Elektrik arızasını tamir için giderken köy yolunda çıkan tipide mahsur kaldıklarını belirten VEDAŞ personeli Abdullah Badisabah, "İl Özel İdaresine telefonla ulaştık. Yardım talebinde bulunduk. Yaklaşık 2 saat kurtarılmayı bekledik. Ekipler yardımımıza geldi. İl Özel İdaresi ekibine teşekkür ederim." dedi.

Bitlis'te elektrik arızası tamirine giderken karda mahsur kalan VEDAŞ ekibi kurtarıldı

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AA / Serdar Adıyaman - Son Dakika Haberleri

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