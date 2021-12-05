Bitlis'te ekmeğe 50 kuruş zam yapıldı - Haberler
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Bitlis'te ekmeğe 50 kuruş zam yapıldı

AA / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel
Bitlis'te ekmeğe 50 kuruş zam yapıldı

Tatvan Fırıncılar Derneği Başkanı Maşuk Aksoy, kentte ekmek fiyatlarının 2 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı.

Tatvan Fırıncılar Derneği Başkanı Maşuk Aksoy, kentte ekmek fiyatlarının 2 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı.

Aksoy, fırıncıların tüm gider kalemlerindeki maliyetlerin yükseldiğini belirtti.

Bu nedenle ekmeğe zam yapma kararı aldıklarını aktaran Aksoy, "Fırınların un ve diğer kalemlerdeki maliyetleri yükseldi. Fırıncı esnafımızla yaptığımız istişarelerde ekmeğe 50 kuruş zam yapma kararı aldık. Aldığımız bu karar onaylandı ve ilimiz genelinde 2 lira olan 230 gram pide ekmek ile 240 gram somun ekmek fiyatı 2 lira 50 kuruş oldu." diye konuştu.

AA / Servet Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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