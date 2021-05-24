Bitlis'te ekmeğe 25 kuruş zam yapıldı

Bitlis'te 250 gram ekmeğin fiyatının 1 lira 75 kuruş olarak belirlendiği belirtildi.

Bitlis'te 250 gram ekmeğin fiyatının 1 lira 75 kuruş olarak belirlendiği belirtildi.

Tatvan Fırıncılar Derneği Başkanı Maşuk Aksoy, ekmek fiyatlarının Bitlis ve ilçelerindeki tüm fırınları kapsadığını söyledi.

Ekmek zammının Çarşamba gününden itibaren fiyatlara yansıyacağını belirten Aksoy, "Zamlar ülke genelindeki tüm ürünlere yansıdı. Dolayısıyla biz fırıncıların da un ve benzeri maliyetleri yükseldi. Maliyet artışı nedeniyle fırıncı kardeşlerimizle yaptığımız istişarelerde ekmeğe 25 kuruş zam yapma kararı aldık. İlimiz genelinde 1 lira 50 kuruş olan ekmek fiyatı Çarşamba günü itibarıyla 1 lira 75 kuruş olacak." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir