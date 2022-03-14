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Bitlis'te ekipler, yolu kapanan köydeki hasta için seferber oldu

AA - Serdar Adıyaman - Güncel
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Bitlis'te ekipler, yolu kapanan köydeki hasta için seferber oldu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kişi, ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kişi, ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Serinbayır köyünde rahatsızlanan hastanın yakınları, yolun kardan kapanması nedeniyle 112 Acil Merkezi'nden yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Özel İdare Müdürlüğü görevlileri, uzun uğraşlar sonucu yolu açarak 112 Acil Sağlık ekibinin köye ulaşmasını sağladı.

İlk müdahalesi yapılan hasta, yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından ambulansla Ahlat Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AA / Serdar Adıyaman - Güncel

112 Acil, Hisarcık, Bitlis, Ahlat, Güncel, Haberler

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