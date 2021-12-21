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Bitlis'te, eğitime kar tatili

Bitlis'te, eğitime kar tatili
Demirören Haber Ajansı / Ceren Çalışkan - Haberler | Güncel

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçemize bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 22.12.2021 Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 22.12.2021 Çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.


Bitlis'te, eğitime kar tatili

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