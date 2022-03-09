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Bitlis'te eğitime 'kar' molası

Demirören Haber Ajansı - Özcan Çiriş - Güncel
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Bitlis'te eğitime 'kar' molası

BİTLİS'te olumsuz hava şartları nedeniyle merkez ile Mutki, Hizan, Güroymak ve Tatvan ilçelerinde eğitime bugün için 1 günlük ara verildi.

GÜROYMAK, BİTLİS (DHA) - BİTLİS'te olumsuz hava şartları nedeniyle merkez ile Mutki, Hizan, Güroymak ve Tatvan ilçelerinde eğitime bugün için 1 günlük ara verildi.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Mutki, Hizan, Güroymak ve Tatvan ilçelerindeki resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında eğitime 1 günlük ara verildiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Güncel

Güroymak, Tatvan, Hizan, Mutki, Güncel, Haberler

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