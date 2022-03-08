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Bitlis'te eğitime kar engeli

AA - Şener Toktaş - Güncel
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Bitlis'te eğitime kar engeli

Bitlis merkez ve 4 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

GÜROYMAK, BİTLİS (AA) - Bitlis merkez ve 4 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yüzünden il merkezi ile Tatvan, Mutki, Güroymak ve Hizan ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında, eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AA / Şener Toktaş - Güncel

Güroymak, Bitlis, Mutki, kar, Güncel, Haberler

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