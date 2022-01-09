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Bitlis'te eğitime kar engeli

Bitlis'te eğitime kar engeli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçemize bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 10.01.2022 Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 10.01.2022 Pazartesi günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

(İHA)

Bitlis'te eğitime kar engeli

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