Bitlis'te eğitime kar engeli - Haberler
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Bitlis'te eğitime kar engeli

Bitlis'te eğitime kar engeli
AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis'te kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime ara verildi.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçeye bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında, bugün öğleden sonra ve yarın eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

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AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri

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