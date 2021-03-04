Bitlis'te düşen helikopterdeki yaralı askerlerin yardımına koşan köylü, o anları AA muhabirine anlattı Açıklaması
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Bitlis'te düşen helikopterdeki yaralı askerlerin yardımına koşan köylü, o anları AA muhabirine anlattı Açıklaması

04.03.2021 20:01 | Son Güncelleme: 04.03.2021 20:04
Bitlis'te düşen helikopterdeki yaralı askerlerin yardımına koşan köylü, o anları AA muhabirine anlattı Açıklaması

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü sakinleri, kırsal alanda kaza kırıma uğrayan helikopterdeki yaralı askerlerin yardımına koştu.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü sakinleri, kırsal alanda kaza kırıma uğrayan helikopterdeki yaralı askerlerin yardımına koştu.

Köylülerden Davut Bikeç, helikopter düştüğü haberini alır almaz diğer köylülerle bölgeye giderek yaralılara yardımcı olmaya çalıştıkları anları AA muhabirine anlattı.

Olay sırasında bir motor sesi duyduğunu ancak ne olduğunu anlayamadıklarını belirten Bikeç, şöyle konuştu"

"Sonra çocuklarımız gelerek helikopterin düştüğünü söyledi. Olay yerine gittiğimizde şehitler vardı. Çok üzgünüm. 4 yaralı vardı. Birinin yanına gittim Helikopterin altındaydı. Ağzı karla dolmuştu. Karı temizleyerek nefes almasını sağladım. İyi olup olmadığını sordum. Ellerimle karı kazarak çıkmasını sağladım. Kendine geldi 'İyiyim' dedi. Sonra kırık olabileceğini söyleyerek kıpırdamamasını istedim."

"Ceketimi çıkararak üşümemesi için üzerine serdim"

Daha sonra diğer yaralının yanına gittiğini aktaran Bikeç, "Ceketimi çıkararak üşümemesi için üzerine serdim. Kolu sıkışmıştı. Onu bulunduğu yerden çıkardık. Sonra sağlık ekipleri geldi. İki yaralıyı kendi çabalarımızla kurtardık." dedi.

9 asker şehit olmuştu

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterle saat 14.25'te irtibat kesildi. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışması başlatıldı. Çalışma neticesinde helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Kazada helikopterde bulunan 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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