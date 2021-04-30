Bitlis'te "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün aracında 9 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı araçta 9 düzeniz göçmen yakalandı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı araçta 9 düzeniz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçmen ve kaçakçılara yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Tatvan'da "dur" ihtarına uymayan ve takip edilerek durdurulan araçta, 9 düzensiz göçmen ve bunların sevkiyatındaki organizasyonda bulunan Ş.A. yakalandı.
Ş.A'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş