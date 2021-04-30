Bitlis'te "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün aracında 9 düzensiz göçmen yakalandı
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Bitlis'te "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün aracında 9 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'te 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün aracında 9 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı araçta 9 düzeniz göçmen yakalandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı araçta 9 düzeniz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçmen ve kaçakçılara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Tatvan'da "dur" ihtarına uymayan ve takip edilerek durdurulan araçta, 9 düzensiz göçmen ve bunların sevkiyatındaki organizasyonda bulunan Ş.A. yakalandı.

Ş.A'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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