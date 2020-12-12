Bitlis'te 'dur' ihtarına uymayan kamyondan 69 düzensiz göçmen çıktı
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Bitlis'te 'dur' ihtarına uymayan kamyondan 69 düzensiz göçmen çıktı

12.12.2020 17:06 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:11
Bitlis'te 'dur' ihtarına uymayan kamyondan 69 düzensiz göçmen çıktı

BİTLİS'te yol kontrolü yapan jandarma ekiplerinin, 'dur' ihtarına uymayan kamyon, 2 kilometre süren kovalamaca sonunda yakalandı.

BİTLİS'te yol kontrolü yapan jandarma ekiplerinin, 'dur' ihtarına uymayan kamyon, 2 kilometre süren kovalamaca sonunda yakalandı. Kamyondan 69 düzensiz göçmen çıktı.

Bitlis- Diyarbakır yolu üzerinde kontrol yapan jandarma ekipleri, kapalı kasa kamyonu durdurmak istedi. Ancak ekiplerin 'dur' ihtarına rağmen kamyon hızla yoluna devam etti. Takibe alınan kamyon, 2 kilometre sonunda kıstırılarak, durduruldu.

Kamyonun kasası açıldığında ise 39'u Afganistan, 24'ü Bangladeş, 6'sı Pakistan uyruklu toplam 69 düzensiz göçmen yakalandı.Organizatör olduğu belirtilen M.G. gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler il Göç İdaresi'ne teslim edildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 17:13:40. #1.15#
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