Bitlis'te dur ihtarına uymayan 69 düzensiz göçmen yakalandı
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Bitlis'te dur ihtarına uymayan 69 düzensiz göçmen yakalandı

12.12.2020 16:12 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:17
Bitlis'te dur ihtarına uymayan 69 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'te güvenlik güçlerinin dur ihtarına uymayan kamyon içindeki 69 göçmen ve bir organizatör yakalandı.

Bitlis'te güvenlik güçlerinin dur ihtarına uymayan kamyon içindeki 69 göçmen ve bir organizatör yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada Bitlis-Baykan karayolunun Bitlis çıkışındaki yol kontrol noktasında dur ihtarına uymayan bir kamyon kolluk birimlerince takibe alınmış, kontrol noktasına yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Baykan istikametinde durdurulmuştur. Kamyon içerisinde yapılan kontrolde yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 39 Afganistan, 24 Bangladeş, 6 Pakistan 69 düzensiz göçmen ve bu göçmenlere organizatörlük yapan M.G. isimli şüpheli olayda kullandığı araç ile birlikte yakalanmıştır. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan organizatör M.G. isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Düzensiz göçmenlere 6458 sayılı kanuna muhalefetten kişi başı 4 bin 350 TL idari para cezası uygulanmış olup, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bitlis İl Göç idaresine teslim edilecektir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektirler" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 16:24:20. #1.14#
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