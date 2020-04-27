Bitlis'te Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek Bitlis'te sivil toplum kuruluşları, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimler tarafından hedef alınan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi.

Bitlis'te sivil toplum kuruluşları, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimler tarafından hedef alınan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi.

Hukuki Araştırmalar Derneği'nden yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın 24 Nisan'daki cuma hutbesinde kötülüklere karşı topyekün mücadele mesajı verdiğini, Diyanet İşleri Başkanı olması hasebiyle de İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları hakkında toplumu aydınlatma görevini yerine getirdiği belirtildi.

Bunun üzerine Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanını halkın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef göstermekle itham ettiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara Barosu, mezkur metinde Diyanet İşleri Başkanı özelinde İslamiyet hakkında aşağılayıcı ifadelerde bulunmuştur. Söz konusu metinde kültürümüzü, inancımızı ve değerlerimizi apaçık aşağılamıştır. Bu ifadelerin, halkın bir kesimini nefretle aşağıladığı ve Diyanet İşleri Başkanını kitlelere hedef gösterdiği açıkça ortadadır.

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunun 1. maddesi Diyanet İşleri Başkanlığının görevlerini bildirmiş olup, bu kanun uyarınca din konusunda toplumu aydınlatmak görevi Diyanet İşleri Başkanlığına tevdi edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanının açıklamaları nedeniyle hedef gösterilmesi bir hukuk kurumu olan barolara asla yakışmayan bir tutumdur. Yine "sesi çağlar ötesinden gelen" demek suretiyle dini değerlerimizi küçümseyen yaklaşımı da kınadığımızı belirtmek isteriz. Hukuki Araştırma Derneği olarak okumuş olduğu hutbe nedeniyle sosyal platformlarda eleştirilen, şikayet edilen Sayın Ali Erbaş'ın yanındayız."

Bitlis Eğitime Destek Platformu da yaptığı açıklamayla Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yanında olduklarını bildirdi.

Açıklamada, "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor, lutiliği ve eşcinselliği de lanetliyor.' diye haykıran ve kendi sözünü değil de Kur'an'ın hükmünü söyleyen, Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ali Erbaş hocamız yalnız değildir. Bitlis Eğitime Destek Platformu olarak okumuş olduğu hutbe nedeniyle sosyal platformlarda eleştirilen başkanımızın yanındayız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA