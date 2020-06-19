Bitlis'te dezenfekte edilen okullar LGS'ye hazır Bitlis'teki okullar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edilerek, hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için hazır hale getirildi.

Bitlis'teki okullar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edilerek, hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için hazır hale getirildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 177 sınav merkezi dezenfekte edilerek, okulun ve sınıfların kapıları ile öğretmen masalarına maske ve dezenfektan bırakıldı.

Selahaddini Eyyubi Ortaokulunda yürütülen dezenfekte çalışmalarını inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, LGS'nin kentteki 177 okulda yapılacağını belirtti.

Korkmaz, gerçekleştirilecek sınav öncesi sınıfların ve koridorların dezenfekte edildiğini, okulun ve dersliklerin girişine maske ve dezenfektan bırakıldığını anlattı.

Kaynak: AA