Bitlis'te devrilen yolcu otobüsündeki 6 kişi yaralandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde şarampole devrilen şehirlerarası yolcu otobüsündeki 6 kişi yaralandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde şarampole devrilen şehirlerarası yolcu otobüsündeki 6 kişi yaralandı.

Bursa'ya gitmek üzere Van'dan yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 65 BJ 295 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Köprücük köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, 6 yolcu yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir