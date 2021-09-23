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Devlet desteğiyle ekilen fasulyenin hasadına başlandı

AA / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün "Tarım Arazilerinin Etkin Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında Bitlis'te yüzde 75 hibe desteğiyle ekimi yapılan fasulyenin hasadına başladı.

BİTLİS (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün "Tarım Arazilerinin Etkin Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında Bitlis'te yüzde 75 hibe desteğiyle ekimi yapılan fasulyenin hasadına başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelindeki tarım alanlarında bu yıl yaklaşık 30 bin mevsimlik işçinin çalıştığını söyledi.

Sadece kuru fasulye üretim tesislerinde 6 bin kişinin çalıştığını ve bu üründe 40 bin ton rekolte beklendiklerini belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Geçen yıl yemeklik kuru fasulye üretiminde Türkiye üçüncüsü olduk. Kuru fasulye Bitlis tarımına 2013 yılında dahil oldu. 7 yılda önemli gelişmeler kaydettik ve şu anda ana ürünlerimizden biri haline geldi. Kent genelinde hasada başlandı. 2020 yılında 104 bin dekar alanda 32 bin tonun üzerinde üretimimiz vardı. Geçen yıl bu rakamla yemeklik kuru fasulye üretiminde Türkiye üçüncüsü olmuştuk. Yemeklik kuru fasulyenin yanı sıra sertifikalı kuru fasulye tohumu üretiminde de Türkiye genelinde birinci sıradayız. Geçen yıl 3 bin tonun üzerinde tohumluk üretmiştik. Bu yıl daha fazla üretim bekliyoruz. 2021 yılında kuraklığa rağmen bizim sulu tarım arazilerinde özellikle patates ve kuru fasulye üretiminde artışımız vardır. Bu yılki sıcaklık bu konuda bize yaradı. 2021 yılında 40 bin tondan fazla üretim bekliyoruz."

Devlet desteğiyle Tatvan ilçesine bağlı Benekli köyünde 500 dönümde fasulye yetiştiren Sedat Eker, verimin iyi olduğunu dile getirerek, "Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün teşvikleriyle bir proje hazırladık. Arazi kuru ve şimdiye kadar hiçbir çiftçi burada kuru bakliyat, pancar ve benzeri ekinleri üretemedi. Devlet desteğiyle arazimizin yaklaşık 500 dönümünde kuru fasulye ekimimiz oldu. Çok şükür hasadımız iyi." dedi.

Devlet desteğiyle ekilen fasulyenin hasadına başlandı

Devlet desteğiyle ekilen fasulyenin hasadına başlandı

Devlet desteğiyle ekilen fasulyenin hasadına başlandı

Devlet desteğiyle ekilen fasulyenin hasadına başlandı

Devlet desteğiyle ekilen fasulyenin hasadına başlandı

Devlet desteğiyle ekilen fasulyenin hasadına başlandı

Devlet desteğiyle ekilen fasulyenin hasadına başlandı

Devlet desteğiyle ekilen fasulyenin hasadına başlandı

Devlet desteğiyle ekilen fasulyenin hasadına başlandı
AA / Servet Taşdemir - Son Dakika Haberleri
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