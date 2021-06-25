Bitlis'te dev yılanların dansı böyle görüntülendi
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Bitlis'te dev yılanların dansı böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Haberler | Yerel

Bitlis'te dev yılanların dansı böyle görüntülendi Bitlis'te bir arıcı tarafından yaklaşık 3 metrelik iki siyah yılanın dansı cep telefonu ile görüntülendi.

Bitlis'te dev yılanların dansı böyle görüntülendi

BİTLİS - Bitlis'te bir arıcı tarafından yaklaşık 3 metrelik iki siyah yılanın dansı cep telefonu ile görüntülendi.

Bitlis-Mutki kara yolu üzerinde bulunan arılarının bakımını yapan arıcı, iki yılanın dansını gördü. Hemen cep telefonu ile yılanların dansını kameraya alan arıcı, yaklaşık dört dakika kadar videolarını çekmeyi başardı.

Birbirlerine sarılı haldeki çiftleşme dansı yapan yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Bitlis'te dev yılanların dansı böyle görüntülendi
Bitlis'te dev yılanların dansı böyle görüntülendi
Bitlis'te dev yılanların dansı böyle görüntülendi
Bitlis'te dev yılanların dansı böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay

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