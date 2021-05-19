Bitlis'te Türk Bayrağı eşliğinde İstiklal Marşı etkinliği
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Bitlis'te Türk Bayrağı eşliğinde İstiklal Marşı etkinliği

İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Haberler | Güncel

Bitlis'te Türk Bayrağı eşliğinde İstiklal Marşı etkinliği Bitlis'te 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gençler tarafından Türk Bayrağı eşliğinde İstiklal Marşı etkinliği düzenlendi.

Bitlis'te Türk Bayrağı eşliğinde İstiklal Marşı etkinliği

BİTLİS - Bitlis'te 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gençler tarafından Türk Bayrağı eşliğinde İstiklal Marşı etkinliği düzenlendi.

Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bir araya gelen gençler açtıkları dev Türk Bayrağı etrafında hep birlikte İstiklal Marşı okudu.

Binalardaki vatandaşların da balkonlarında bayraklarla eşlik ettiği İstiklal Marşı etkinliği 19: 19'da gerçekleştirildi. Etkinliğe küçük çocuklarda ellerinde Türk bayrakları ile destek verdi.

Bitlis'te Türk Bayrağı eşliğinde İstiklal Marşı etkinliği
Bitlis'te Türk Bayrağı eşliğinde İstiklal Marşı etkinliği
Bitlis'te Türk Bayrağı eşliğinde İstiklal Marşı etkinliği
Bitlis'te Türk Bayrağı eşliğinde İstiklal Marşı etkinliği
Bitlis'te Türk Bayrağı eşliğinde İstiklal Marşı etkinliği
Bitlis'te Türk Bayrağı eşliğinde İstiklal Marşı etkinliği
Bitlis'te Türk Bayrağı eşliğinde İstiklal Marşı etkinliği
Bitlis'te Türk Bayrağı eşliğinde İstiklal Marşı etkinliği
Bitlis'te Türk Bayrağı eşliğinde İstiklal Marşı etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay

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