Bitlis'te "Dere Üstü Islah Projesi"

11.10.2019 17:18

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Sokak Sağlıklaştırılması Projesi kapsamında yıkımı gerçekleştirilen otelin enkazını inceledi.

"Dere Üstü Islah Projesi" kapsamında kentin tarihi eserlerini ortaya çıkarmak amacıyla yıkımına başlanan otelin yıkım çalışmalarını inceleyen Çağatay, konuya ilişkin İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu'dan bilgi aldı.

Ardından esnafı ziyaret eden Çağatay, bir çay ocağında vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve sıkıntılarını dinledi.

Kaynak: AA