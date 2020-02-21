Bitlis'te depremzedeler için yardım toplandı

21.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:42

Bitlis ve ilçelerinde toplanan yardımlar Elazığ'daki depremzedelere gönderildi.

Bitlis il ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı Bitlis il ve ilçe şubelerince, Elazığ'daki depremzedeler için yardım malzemesi toplandı.

Toplanan battaniye, yatak, yorgan, yastık ve ısıtıcı gibi yardım malzemeleri, depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ'a gönderildi.

Kaynak: AA