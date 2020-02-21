Bitlis'te depremzedeler için yardım toplandı
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Bitlis'te depremzedeler için yardım toplandı

Bitlis ve ilçelerinde toplanan yardımlar Elazığ'daki depremzedelere gönderildi.

21.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:42
Bitlis'te depremzedeler için yardım toplandı

ve ilçelerinde toplanan yardımlar 'daki depremzedelere gönderildi.

Bitlis il ve ilçe müftülükleri, Diyanet Vakfı Bitlis il ve ilçe şubelerince, Elazığ'daki depremzedeler için yardım malzemesi toplandı.

Toplanan battaniye, yatak, yorgan, yastık ve ısıtıcı gibi yardım malzemeleri, depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ'a gönderildi.

Kaynak: AA
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