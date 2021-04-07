Bitlis'te deprem Son Dakika! 7 Nisan Bitlis Güroymak'ta deprem oldu! Bitlis'te ne zaman deprem oldu? Bitlis depremi!

Son dakika: Bitlis'te deprem Son Dakika! 7 Nisan Bitlis'te deprem! Bitlis'te ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu? Bitlis'te deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Ölü veya yaralı var mı? Saat kaçta deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! Bitlis'te deprem!

Son dakika: Bitlis'te deprem Son Dakika! 7 Nisan Bitlis'te deprem! Bitlis'te ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu? Bitlis'te deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Ölü veya yaralı var mı? Saat kaçta deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! Bitlis'te deprem!

SON DAKİKA: BİTLİS'TE DEPREM OLDU!

Alınan son dakika bilgisine göre merkezi Gürkoymak olan Bitlis'te deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Enstitüsü'ne göre Bitlis'in Gürkoymak ilçesinde saat 11.47'de deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen açıklamalarda depremin 4.2 büyüklüğünde ve 11.15 km derinliğinde olduğu açıklandı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. İşte son dakika Kandilli son depremler listesi: