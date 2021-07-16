Bitlis'te Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü programı

Bitlis'te, 15 Temmuz'un 5'inci yıl dönümü nedeniyle program düzenledi.

Bitlis'te, 15 Temmuz'un 5'inci yıl dönümü nedeniyle program düzenledi.

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ'nün hain darbe kalkışmasının 5. yıl dönümü nedeniyle Bitlis Valiliği ve Bitlis Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunması ve ilahilerin söylemesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması katılımcılara izletildi.

Programda konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, milletin göz bebeği, tarihi şanlı kahramanlıklarla dolu olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) içine yuvalanmış FETÖ/PDY mensubu asker kılıklı bir grup tarafından ülkede gerçekleştirilmek istenen darbe girişimini 5. yıl dönümünde bir kez daha şiddetle ve nefretle kınadığını belirtti. Bugün tüm Türkiye'de coşkuyla gururla söylenen ve bestesi millete ait olan özgürlük türkülerinin 15 Temmuz gecesinde, silinmemek üzere tarihe altın harflerle yazıldığını bildiren Çağatay, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'da doğu-batı, kuzey güney yoktu. 15 Temmuz'da istiklal harbinde, Çanakkale'de olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek olmuş, iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen büyük ve güçlü Türkiye vardı. Darbe teşebbüsünde milletimiz tıpkı önceden Malazgirt, Söğüt ve İstanbul'da olduğu gibi Anadolu topraklarını hayat alanı olmanın ötesinde istikbali olarak gördüğünü tüm dünyaya bir kez daha büyük bir gururla ilan etmiştir. Artık 15 Temmuz bir destandır, yeni bir diriliş tarihidir, yeni bir kıyam tarihidir. Artık bundan sonra bu millete hiç kimse ders veremeyecektir. Bu duygu ve düşünceler içerisinde 15 Temmuz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve 1071'den bu yana bu vatanı bizlere emanet eden tüm şehitlerimize, devlet adamlarımıza, ilim irfan sahiplerine ve kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise 15 Temmuz'un bir milletin vatanı, bayrağı ve ezan susmasın diye gösterdiği kahramanlık destanı olduğunu belirtti. Tanğlay, "Belki dünyada eşi ve benzeri yoktur. Belki buna kalkışanlar böyle bir tepki ile böyle bir milletin direnişiyle karşılaşacaklarını zannetmiyorlardı. 15 Temmuz gecesinin bir darbe girişimi olduğuna inanmayan biriyim. 15 Temmuz kesinlikle Türkiye'nin işgal edilmesiydi. Yani 15 Temmuz gecesi Türkiye işgal edilmek için planlanmıştı ama hamdolsun bu milletin onurlu duruşu imanlı duruşu o günkü işgali bertaraf etti." dedi.

Etkinlikler kapsamında düzenledikleri yürüyüşün ardından meşaleler ile programın düzenlendiği alana gelen milli sporcular, beraberinde getirdikleri sancağı Vali Çağatay'a takdim etti.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Emniyet Müdürü Celal Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, vali yardımcıları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı