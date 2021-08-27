Bitlis'te dedektör köpekle arama yapılan otomobilde sentetik uyuşturucu bulundu

Bitlis'te bir otomobilde 9 kilo 681 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bitlis'te bir otomobilde 9 kilo 681 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen çalışmalar sırasında durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 32 parça halinde 9 kilo 681 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Araçta bulunan C.Ş., Y.D. ve H.Y, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Y.D. ve H.Y. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş