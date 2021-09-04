Bitlis'te çok sayıda havai fişek ile gök bombası muhafaza altına alındı
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Bitlis'te çok sayıda havai fişek ile gök bombası muhafaza altına alındı

Bitlis'te çok sayıda havai fişek ile gök bombası muhafaza altına alındı
Anadolu Ajansı / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis'te 4 iş yerinde 2 bin 672 havai fişek ile 8 gök bombası muhafaza altına alındı, olayla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Bitlis'te 4 iş yerinde 2 bin 672 havai fişek ile 8 gök bombası muhafaza altına alındı, olayla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Valiliğin açıklamasına göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, proteknik maddelerin (havai fişek, maytap, işaret fişeği gibi) yetkisiz kişilerce satılmasının, kullanılmasının ve olası kazaların önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Söz konusu maddelerin izinsiz satıldığı tespit edilen 4 iş yerinde yapılan aramalarda, 2 bin 672 havai fişek ve 8 gök bombası muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili "Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirmesi" suçundan haklarında adli işlem yapılan E.G, F.S. ve M.E.K. serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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Bitlis'te çok sayıda havai fişek ile gök bombası muhafaza altına alındı - Haberler
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