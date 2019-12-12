Bitlis'te Çocuk İzlem Merkezi kuruldu
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Bitlis'te Çocuk İzlem Merkezi kuruldu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Çocuk İzlem Merkezi kuruldu.

12.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:56
Bitlis'te Çocuk İzlem Merkezi kuruldu

'in ilçesinde Çocuk İzlem Merkezi kuruldu.

Tatvan Devlet Hastanesi'ndeki merkezle ilgili valilikte Vali Yardımcısı Tamer Kılıç başkanlığında toplantı yapıldı.

Toplantıda konuşan Kılıç, birçok işlemin artık tek merkezde yapılabileceğini belirterek, şöyle dedi:

"Daha önce cinsel istismar gibi bir suça maruz kalmış çocukların kolluk savcılık ve gibi birçok kuruma giderek burada defalarca yaşadığı travma tekrarlanıyordu. Artık herhangi bir kolluk, savcı, adli tıp görmeden yani travma yaşamadan çocuk ifadesini verecek. Burada çocukların ve ailelerin barınma yiyecek ve korunma gibi ihtiyaçları da sağlanacak. Bu merkez, suçluları daha hızlı yakalamamızı da sağlayacak."

Kaynak: AA
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