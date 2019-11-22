Bitlis'te 'Çocuk Hakları Günü' etkinliği
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Bitlis'te 'Çocuk Hakları Günü' etkinliği

Bitlis Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü düzenlediği etkinliklerle kutladı.

22.11.2019 08:56 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:01
Bitlis'te 'Çocuk Hakları Günü' etkinliği

, 20 Kasım Dünya 'nü düzenlediği etkinliklerle kutladı.


Belediye Toplum Destek Merkezinde düzenlen etkinliklere katılan 150 çocuk için çeşitli eğlence faaliyetleri düzenledi. Sinema filmi izlettirilerek yüzleri boyanan çocuklar, çeşitli resimler yaptılar. Çocuklar, özel olarak yapılan oyun parkında doyasıya eğlendiler.


Belediye yetkililerinden hediyeler de alan çocuklar, kendileri için düzenlenen etkinliler için Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'a teşekkür ettiler. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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