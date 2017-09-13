Bitlis'te Çocuğun Akıma Kapılarak Hayatını Kaybetmesi
Bitlis'in Ahlat ilçesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi.
İlçenin Selçuklu Mahallesi'nde çalıştığı değirmenin damında dün elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mehmet Emin Çevik'in cenazesi, Tatvan Devlet Hastanesindeki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
Hastane morgundan yakınları tarafından alınan cenaze, ilçeye getirilerek Tunus Mahallesi'ndeki Abdurahmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.