Bitlis'te cinsel taciz iddiasıyla aranan zanlı Denizli'de yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde cinsel taciz iddiasıyla aranan zanlı Denizli'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 10 Temmuz'daki cinsel taciz iddiası nedeniyle yakalama kararı çıkartılan R.Y'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

Şehir dışına çıktığı belirlenen şüphelinin fotoğrafları tüm illerdeki ekiplerle paylaşıldı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, R.Y'nin kentte olduğu bilgisi üzerine saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerce yakalanan R.Y. Bitlis'e gönderildi.

Kaynak: AA