Bitlis'te çiftlikte hastalanan işçinin imdadına paletli ambulansla yetiştiler

04.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:48

Bitlis'in Ahlat ilçesi kırsalındaki bir çiftlikte rahatsızlanan işçi, ekiplerin paletli ambulansla 3 saat süren çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 25 kilometre mesafedeki Ovakışla beldesindeki büyükbaş hayvan çiftliğinde şiddetli karın ağrısı çeken Cumali Araz'ı, yolun kardan kapanması nedeniyle hastaneye götüremeyen arkadaşları, yetkililerden yardım istedi.

İhbar üzerine UMKE ekipleri, tıra yükledikleri paletli ambulansla hastanın mahsur kaldığı bölgeye hareket etti. Tesise 6 kilometre kala tırdan indirilen paletli ambulansla ilerleyen ekipler, zorlu yolculuğun ardından Araz'ı alarak yolda bekletilen ambulansa taşıdı. Araz, müdahalenin ardından Ahlat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

UMKE sorumlusu Ömer Daşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolu kardan kapanan tesiste hasta olduğu ihbarı üzerine yola çıktıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Ekipler, kardan kapanan yolun iş makinesiyle açılmasının uzun zaman alacağını söyledi. Biz de hastaya bir an önce ulaşıp gerekli tıbbi müdahaleyi yapmak amacıyla snowtrack ambulansımızla bölgeye giderek hastaya ilk müdahaleyi yaptık. Sonra hastamızı alarak kara yolunda bekleyen ambulansa teslim ettik."

Tesis sahibi Efendi Tuna ise çiftliğin yolunun kar ve tipiden dolayı kapandığını aktararak "Ekipler, yol açılmadığı için çalışanımızı paletli ambulansla hastaneye götürdü. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Kaynak: AA