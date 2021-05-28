Bitlis'te çiftçiler dağ yamacındaki tarlalara imece usulüyle çeltik ekiyor

Bitlis'in Hizan ilçesinde yüksek dağların yamacında yer alan Karbastı köyü ve bağlı mezralarında büyük emek verilerek oluşturulan havuzlarda geleneksel yöntemlerle çeltik ekimi yapılıyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde yüksek dağların yamacında yer alan Karbastı köyü ve bağlı mezralarında büyük emek verilerek oluşturulan havuzlarda geleneksel yöntemlerle çeltik ekimi yapılıyor.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan köy ve mezralarda çiftçiler, her yıl mayıs ayında çeltik ekmek için sabah saatlerinde tarlalarının yolunu tutuyor.

İmece usulüyle her gün bir ailenin tarlasında çalışan çiftçiler, dizlerine kadar gömüldükleri çamurlardan oluşturdukları havuzları su doldurarak bölgede "kursunç pirinci" olarak bilinen çeltiğin ekimini gerçekleştiriyor.

Atadan kalma yöntemlerle üretilerek birçok ile pazarlanan pirinç, ilçenin en önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor.

Esmer renkli, iri taneleriyle diğer pirinçlerden ayrılan kursunç pirinci, özellikle yöre halkı ve çevre illerdeki vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

Pazar sıkıntımız yok"

Hizan Ziraat Odası Başkanı Erkan Durmaz, AA muhabirine, ilçede asırlardır doğal yöntemlerle üretilen pirincin rağbet gördüğünü söyledi.

Köylüler için gelir kapısı olan pirincin katkı maddesi kullanılmadan ve ata tohumuyla üretildiğini vurgulayan Durmaz, "Karbastı köyü ve bağlı mezralarında 500 dönümde ekilen çeltikten 250 ton ürün elde ediliyor. Doğal olmasından dolayı rağbet gören pirincimizin pazar sıkıntısı yok. Birçok ile gönderiliyor. Pirinç üretimi büyük emek gerektiriyor. Hasat edilen pirinçler yine mezradaki değirmende öğütülüyor." şeklinde konuştu.

"Siparişleri karşılayamıyoruz"

Karbastı köyü muhtarı İzzettin Uyanık ise pirinç ekiminin atalarından kendilerine miras kaldığını belirtti.

Pirincin 15 Eylül'de hasat edildiğini anlatan Uyanık, "Asırlardır pirinç ekiyoruz. Bu değeri kaybetmek istemiyoruz. Pirincin ekimi yüzyıllardan beridir köylüler tarafından yardımlaşarak yapılıyor. Doğal olduğundan dolayı çok sipariş alıyoruz ancak hepsini karşılayamıyoruz. Bir süre önce sulama suyu ile ilgi proje hazırladık. Projemizin kabul edilmesi durumunda daha fazla pirinç üretimi yapabileceğiz." dedi.

Yamaç mezrasında çeltik eken İsmet Yaz da sabahtan akşama kadar çamurun içinde yardımlaşarak çalıştıklarını ifade ederek, "Çamurdan yaptığımız havuzlara 1-2 gün sonra tohumları atıyoruz. Bu yöntem dedelerimizden kalma. Herkes dönümüne göre pirinç ekiyor. Çok zor ama mecburuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş