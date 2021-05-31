BİTLİS'TE CEZAEVİ İÇİN KİTAP BAĞIŞI KAMPANYASI BAŞLATILDI
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BİTLİS'TE CEZAEVİ İÇİN KİTAP BAĞIŞI KAMPANYASI BAŞLATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADALET Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için düzenlenen 'Bir kitap, bir umut' adlı kitap bağış kampanyası Bitlis'te de başlatıldı.

ADALET Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için düzenlenen 'Bir kitap, bir umut' adlı kitap bağış kampanyası Bitlis'te de başlatıldı.

Adliyede düzenlenen kitap bağışı kampanyası programına katılan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve kurum amirleri kampanyaya destek oldular. Programın açılış konuşmasını yapan Cumhuriyet Başsavcısı Akdoğan, kampanyanın 16 Haziran'a kadar devam edeceğini söyledi. Başsavcı Akdoğan, il genelinde, adliyede, Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezi ve Ahlat'ta Alışveriş Merkezi önünde olmak üzere üç standın olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bugün Adalet Bakanımızın da katılımı ile Ceza İnfaz Kurumlarımızda bulunan kütüphanelerimize kitap bağış kampanyası başlatılmıştır. Bu kampanya tüm ülke çapındadır. Amacımız bu kampanya çerçevesinde Ceza İnfaz Kurumlarımızda bulunan kütüphanelerdeki kitap sayısını ve çeşitliliğini arttırmaktır. Ceza İnfaz Kurumlarımızda bulunan kütüphanelerden sadece hükümlüler değil personel yakınları da faydalanmaktadır"

BİTLİS'TE CEZAEVİ İÇİN KİTAP BAĞIŞI KAMPANYASI BAŞLATILDI
BİTLİS'TE CEZAEVİ İÇİN KİTAP BAĞIŞI KAMPANYASI BAŞLATILDI
BİTLİS'TE CEZAEVİ İÇİN KİTAP BAĞIŞI KAMPANYASI BAŞLATILDI
BİTLİS'TE CEZAEVİ İÇİN KİTAP BAĞIŞI KAMPANYASI BAŞLATILDI
BİTLİS'TE CEZAEVİ İÇİN KİTAP BAĞIŞI KAMPANYASI BAŞLATILDI
BİTLİS'TE CEZAEVİ İÇİN KİTAP BAĞIŞI KAMPANYASI BAŞLATILDI
BİTLİS'TE CEZAEVİ İÇİN KİTAP BAĞIŞI KAMPANYASI BAŞLATILDI
BİTLİS'TE CEZAEVİ İÇİN KİTAP BAĞIŞI KAMPANYASI BAŞLATILDI
BİTLİS'TE CEZAEVİ İÇİN KİTAP BAĞIŞI KAMPANYASI BAŞLATILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BİTLİS'TE CEZAEVİ İÇİN KİTAP BAĞIŞI KAMPANYASI BAŞLATILDI - Haberler
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