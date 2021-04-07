Bitlis'te çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı
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Bitlis'te çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Şener Toktaş - Haberler | Güncel
Bitlis'te çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı

Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde "göçmen kaçakçılığı" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde "göçmen kaçakçılığı" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile Tatvan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Tatvan'da "göçmen kaçakçılığı" suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan M.B, Bitlis merkezde ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.U. gözaltına alındı.

M.B. ve A.U'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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