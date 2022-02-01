Bitlis'te çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitlis'te çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı

AA, Şener Toktaş - Güncel
 - Güncelleme:
Bitlis'te çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı

Bitlis'te emniyet ve jandarma ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis'te emniyet ve jandarma ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 17-31 Ocak'ta aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, "cinsel saldırı", "ateşli silahlarla mermilerin memlekete sokulması, satılması ve bulundurulması", "2313 sayılı kanuna aykırılık", "yağma", "dolandırıcılık", "basit yaralama", "hırsızlık", "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçlarından haklarında 2 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapis cezaları bulunan 14 şüpheli yakalandı.

AA / Şener Toktaş - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Bitlis, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title