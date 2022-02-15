Bitlis'te çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı - Haberler
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Bitlis'te çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı

AA, Şener Toktaş - Güncel
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Bitlis'te çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı

Bitlis'te polis ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te polis ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 1-15 Şubat tarihleri arasında aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, "Terör örgütüne üye olmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "yağma", "hırsızlık", "tehdit", "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "cinsel taciz" ve "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçlarından haklarında 5 aydan 25 yıl 6 ay 15 güne kadar hapis cezaları bulunan 11 şüpheli yakalandı.

AA / Şener Toktaş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Bitlis, Polis, Güncel, Haberler

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