Bitlis'te çeşitli suçlardan araması bulunan 14 kişi yakalandı

BİTLİS (İHA) - Bitlis'te emniyet ve jandarma birimlerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 14 şahıs yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı unsurlarının kent genelinde 17-31 Ocak 2022 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi. Açıklamada, "Cinsel saldırı suçundan 11 yıl hapis cezası bulunan M.N.B. isimli şüpheli, ateşli silahlarla mermilerin memlekete sokulması, satılması, bulundurulması suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan O.B. isimli şüpheli, ateşli silahlarla mermilerin memlekete sokulması, satılması, bulundurulması suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan B.İ. isimli şüpheli, 2313 sayılı kanuna aykırılık uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkındaki kanun suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.Ş.A. isimli şüpheli, yağma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.G., R.Ö., M.G.,M.K. ve P.K. isimli şüpheliler, dolandırıcılık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.S. isimli şüpheli, basit yaralama suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan F.Ö. isimli şüpheli, basit yaralama suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezası bulunan S.G. isimli şüpheli, hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şüpheli ve ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan K.A. isimli şüpheli yakalanmıştır. Güvenlik güçlerimizin suç ve suçlulara karşı yürüttüğü kararlı mücadele devam edecektir" denildi. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa