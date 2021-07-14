Bitlis'te çekici ile çarpışan minibüs takla attı: 1'i ağır 4 yaralı
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Bitlis'te çekici ile çarpışan minibüs takla attı: 1'i ağır 4 yaralı

Bitlis'te çekici ile çarpışan minibüs takla attı: 1'i ağır 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Haberler | Güncel

BİTLİS'te çekici ile çarpışan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

BİTLİS'te çekici ile çarpışan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Bitlis'in Arıcılık mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 56 DA 496 plakalı minibüs, plakası öğrenilemeyen çekici ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan minibüs hurdaya dönerken, içindeki 4 yolcu sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri geldi. Araçta sıkışan yaralılar, AFAD ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. 112 ekiplerine teslim edilen yaralılar ambulansla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  


Bitlis'te çekici ile çarpışan minibüs takla attı: 1'i ağır 4 yaralı
Bitlis'te çekici ile çarpışan minibüs takla attı: 1'i ağır 4 yaralı
Bitlis'te çekici ile çarpışan minibüs takla attı: 1'i ağır 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş

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