Bitlis'te çatışma: 2 şehit, 4 yaralı (3)
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Bitlis'te çatışma: 2 şehit, 4 yaralı (3)

Bitlis'te çatışma: 2 şehit, 4 yaralı (3)
03.05.2020 01:52 | Son Güncelleme: 03.05.2020 01:52

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIJandarma Genel Komutanlığı, Bitlis'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Jandarma Genel Komutanlığı, Bitlis'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı. Komutanlığın Twitter hesabında yer alan mesajda, "Bitlis merkez Sehi bölgesi Dikme köyü yakınlarında devam eden operasyonda bölücü terör örgütü ile sağlanan temas sonucu çıkan çatışmada, şehit düşen kahraman silah arkadaşlarımız, Uzman Jandarma 6. Kademeli Çavuş Eyup Fidan ile Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'ya Allah'tan rahmet, ailelerine ve yüce Türk milletine başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar dileriz" denildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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