Bitlis'te çatışma: 2 asker şehit, 4 asker yaralı
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Bitlis'te çatışma: 2 asker şehit, 4 asker yaralı

Bitlis'te çatışma: 2 asker şehit, 4 asker yaralı
02.05.2020 23:00 | Son Güncelleme: 02.05.2020 23:00

Bitlis'in Sehi bölgesi yakınlarında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Bitlis'in Sehi bölgesi yakınlarında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bitlis-Merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu' kapsamında bugün bir grup teröristle temas sağlanmış, çıkan çatışmada 2 jandarma uzman çavuş şehit olmuş, 4 jandarma uzman çavuş ise hafif yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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