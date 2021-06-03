Bitlis'te çatışma: 1 korucu şehit oldu, 2 asker yaralandı
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Bitlis'te çatışma: 1 korucu şehit oldu, 2 asker yaralandı

Bitlis'te çatışma: 1 korucu şehit oldu, 2 asker yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı: "Bitlis Tatvan kırsalında dün 2 şehidimizin olduğu Eren - 11 Operasyonunda, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.

İçişleri Bakanlığı: "Bitlis Tatvan kırsalında dün 2 şehidimizin olduğu Eren - 11 Operasyonunda, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerince devam eden operasyonda, bugün 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, çıkan çatışmada bir güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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