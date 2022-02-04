Çatısı kar nedeniyle çöken halı sahadaki 2 çocuk yaralandı
AA, İlhan Eren İnan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bitlis'in Hizan ilçesinde bir halı sahanın çatısı kardan dolayı çöktü.
BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde bir halı sahanın çatısı kardan dolayı çöktü.
Yatılı Bölge Ortaokuluna ait halı sahanın çatısı, kar yükünü taşıyamayarak çöktü.
Bu sırada halı sahada top oynayan 2 çocuk, molozların arasında mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, emniyet, AFAD ve belediye ekipleri, 2 çocuğu mahsur kaldıkları yerden çıkardı.
Hafif yaralanan çocuklar, Hizan Devlet Hastanesine götürüldü.