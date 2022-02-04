Çatısı kar nedeniyle çöken halı sahadaki 2 çocuk yaralandı - Haberler
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Çatısı kar nedeniyle çöken halı sahadaki 2 çocuk yaralandı

AA, İlhan Eren İnan - Güncel
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Bitlis'in Hizan ilçesinde bir halı sahanın çatısı kardan dolayı çöktü.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde bir halı sahanın çatısı kardan dolayı çöktü.

Yatılı Bölge Ortaokuluna ait halı sahanın çatısı, kar yükünü taşıyamayarak çöktü.

Bu sırada halı sahada top oynayan 2 çocuk, molozların arasında mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, emniyet, AFAD ve belediye ekipleri, 2 çocuğu mahsur kaldıkları yerden çıkardı.

Hafif yaralanan çocuklar, Hizan Devlet Hastanesine götürüldü.

Çatısı kar nedeniyle çöken halı sahadaki 2 çocuk yaralandı

Çatısı kar nedeniyle çöken halı sahadaki 2 çocuk yaralandı

Çatısı kar nedeniyle çöken halı sahadaki 2 çocuk yaralandı

AA / İlhan Eren İnan - Güncel

Bitlis, kar, Güncel, Haber

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